Опасная тенденция: В Кремле объяснили, почему РФ не согласится на присутствие НАТО на Украине

Мирное разрешение конфликта на Украине возможно только в случае устранения его первопричин, а появление в Незалежной военнослужащих стран НАТО станет дополнительной причиной для эскалации. Об этом в разговоре с радиостанцией «Маяк» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отношении Москвы к планам разместить на украинской территории западных миротворцев.

«Абсолютно опасная тенденция. То есть европейцы о чём говорят? О размещении натовских контингентов на территории Украины. А мы говорим о том, что жизнеспособное регулирование возможно только с учётом и с решением первопричинных проблем, связанных с Украиной. А они собираются создавать дополнительные первопричины. Что из этого получится? Ничего хорошего», — пояснил спикер Кремля.