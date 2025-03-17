Опасная тенденция: В Кремле объяснили, почему РФ не согласится на присутствие НАТО на Украине
Песков: Контингент НАТО на Украине станет ещё одной причиной для эскалации
Мирное разрешение конфликта на Украине возможно только в случае устранения его первопричин, а появление в Незалежной военнослужащих стран НАТО станет дополнительной причиной для эскалации. Об этом в разговоре с радиостанцией «Маяк» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отношении Москвы к планам разместить на украинской территории западных миротворцев.
«Абсолютно опасная тенденция. То есть европейцы о чём говорят? О размещении натовских контингентов на территории Украины. А мы говорим о том, что жизнеспособное регулирование возможно только с учётом и с решением первопричинных проблем, связанных с Украиной. А они собираются создавать дополнительные первопричины. Что из этого получится? Ничего хорошего», — пояснил спикер Кремля.
Куда жёстче на этот счёт высказался зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что появление военных из стран НАТО на Украине под предлогом миротворческой миссии будет равнозначно началу войны альянса и России, и предложил лоббирующим этот шаг главам Франции и Британии хорошенько посоветоваться с Вашингтоном, перед тем, как сделать глупость.
Life.ru