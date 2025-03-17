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Регион
17 марта, 16:36

Песков назвал эфемерными заявления о «российской угрозе» в Европе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что угроза со стороны России для Европы является полностью мнимой. Речь об этом зашла в его интервью телеканалу RT.

«Российская угроза носит абсолютно эфемерный характер», — сказал представитель Кремля.

Песков: Против России ведётся квази- и прокси-война
Песков: Против России ведётся квази- и прокси-война

Ранее Песков сообщил, что сейчас Россия и США находятся на начальном этапе восстановления отношений. Этот процесс он назвал продолжительным и непростым, но обе страны работают в одном направлении.

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Life.ru

Марина Фещенко
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