Песков назвал эфемерными заявления о «российской угрозе» в Европе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что угроза со стороны России для Европы является полностью мнимой. Речь об этом зашла в его интервью телеканалу RT.
«Российская угроза носит абсолютно эфемерный характер», — сказал представитель Кремля.
Ранее Песков сообщил, что сейчас Россия и США находятся на начальном этапе восстановления отношений. Этот процесс он назвал продолжительным и непростым, но обе страны работают в одном направлении.
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