Песков назвал эфемерными заявления о «российской угрозе» в Европе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что угроза со стороны России для Европы является полностью мнимой. Речь об этом зашла в его интервью телеканалу RT.

Ранее Песков сообщил, что сейчас Россия и США находятся на начальном этапе восстановления отношений. Этот процесс он назвал продолжительным и непростым, но обе страны работают в одном направлении.