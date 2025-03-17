17 марта курс доллара впервые за долгое время упал ниже 84 рублей. Таких показателей курс валюты достиг в первый раз с 27 августа 2024 года. В интервью с Life.ru аналитик Александр Разуваев рассказал, что снижение курса не продлится долго и вскоре снова доллар поднимется до 100 рублей.

По словам специалиста, если брать сегодняшний курс, то на него серьёзное влияние окажет завтрашний телефонный звонок Трампу и Путину. Это также серьёзно повлияет на геополитику. Но при этом надо понимать, что крепкий рубль невыгоден бюджету. Плюс инфляция в стране намного выше, чем в Америке. Аналитик назвал Life.ru главный плюс укрепления рубля и раскрыл, когда доллар взлетит до 100. То есть с учётом инфляции курс сейчас, если сравнивать с тремя годами назад, не 75, а намного меньше. Если посчитать с учётом роста цен, рубль намного крепче, чем был три года назад.

Я думаю, что мы по-прежнему должны ориентироваться на сотку. Не надо покупать валюту, мало ли что там сейчас будет. Покупайте золото, фонды золота. Золото торгуется за доллары. А Трамп своими тарифными войнами, как говорят, толкает цену на золото вверх. Поэтому покупка фондов золота — это самая лучшая идея. Александр Разуваев Аналитик

Эксперт отметил, что россиянам важно учитывать один очень важный аспект — укрепление рубля. Скоро в стране начнётся период отпусков — время радости для тех, кто планирует уехать за границу — в Турцию или ещё куда-нибудь. Снижение курса доллара радует всех, кто уже начал планировать отдых, потому что все валюты так или иначе привязаны к американской.

Я думаю, доллар может ещё немножко упасть, но, повторюсь, фундаментальный курс — это сотка. Думаю, если брать на 1 июля, то есть итоги полугодия, курс, конечно, будет стремиться к сотке. Особенно если вдруг по каким-то причинам Банк России начнёт снижать ставку или сделает чёткие заявления о переходе к циклу снижения ставки. В ближайшие дни он может ещё чуть-чуть упасть, а потом уже пойдёт вверх — к лету. Потому что бюджету нужен слабый рубль. Александр Разуваев Аналитик

Специалист посоветовал не вкладываться в квартиры и машины, так как валютный курс в стране волатилен. Во-первых, в России всё-таки развивающаяся экономика, но самое главное — воюющая экономика. Соответственно, для такого типа экономики являются нормой колебания национальной валюты, которые к тому же достаточно резкие и широкие.