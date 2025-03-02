Евросоюз (ЕС) оказался в тупике из-за своего политического курса. Объединение страдает от нехватки дальновидных лидеров, а внешняя политика ЕС управляется странами Прибалтики и Польшей, заявил бывший посол Греции на Украине Василиос Борновас.

«Я придерживаюсь мнения, что ЕС зашёл в тупик в результате многочисленных кризисов, через которые он прошёл в последние годы. Таким образом, он вынужден подчиниться силам инерции, которые долгое время определяли его курс. В данном случае, силам, которые заставили его некритически поддерживать Владимира Зеленского и вовлекать его в войну, которая уничтожает его народ и разрушает производственную ткань его страны», — пояснил он в интервью Hellas Journal.

Борновас дополнил, что сейчас ЕС нелегко будет освободиться от такой политики, так как у организации нет лидеров с сильной волей и яркой индивидуальностью. По его словам, влияние США в правительственной номенклатуре стран Балтии и Польши сыграло решающую роль в принятии решений о том, как вести себя с Россией. Бывший посол отметил, что Владимир Зеленский был избран под лозунгом разрядки «бушующего» кризиса. Однако в какой-то момент он был вынужден следовать иерархии «политической сцены США и их представителей в НАТО».

«Причин его [Зеленского] разворота много, но я считаю, что внутренние проблемы страны были настолько многочисленными и пересекающимися, что возможность войны была определённым решением», — объяснил дипломат.