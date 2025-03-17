В ФРГ объяснили, почему Венгрия согласилась продлить санкции против России
Politico: Венгрия согласилась продлить санкции против России из-за звонка из США
Телефонный разговор госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто оказал влияние на решение Будапешта продлить санкции Европейского Союза против России. Ранее, в январе, Венгрия планировала наложить вето на продление этих антироссийских мер, однако звонок Рубио помог изменить её позицию, сообщает Politico.
«Госсекретарь США Марко Рубио позвонил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто и призвал его не подрывать санкционную систему блока», — отмечается в публикации.
Ранее Life.ru сообщал, что Венгрия на встрече послов ЕС заблокировала проект военной помощи Киеву. Будапешт отклонил проект документа, включающий положения о гарантиях безопасности, которые международное сообщество может предложить Киеву. Кроме того, страна планирует воспрепятствовать быстрому принятию решения по продлению санкций против российских физических и юридических лиц.
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