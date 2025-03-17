В ФРГ объяснили, почему Венгрия согласилась продлить санкции против России

Телефонный разговор госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто оказал влияние на решение Будапешта продлить санкции Европейского Союза против России. Ранее, в январе, Венгрия планировала наложить вето на продление этих антироссийских мер, однако звонок Рубио помог изменить её позицию, сообщает Politico.

«Госсекретарь США Марко Рубио позвонил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто и призвал его не подрывать санкционную систему блока», — отмечается в публикации.