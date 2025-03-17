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17 марта, 17:18

В ФРГ объяснили, почему Венгрия согласилась продлить санкции против России

Politico: Венгрия согласилась продлить санкции против России из-за звонка из США

Телефонный разговор госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто оказал влияние на решение Будапешта продлить санкции Европейского Союза против России. Ранее, в январе, Венгрия планировала наложить вето на продление этих антироссийских мер, однако звонок Рубио помог изменить её позицию, сообщает Politico.

«Госсекретарь США Марко Рубио позвонил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто и призвал его не подрывать санкционную систему блока», — отмечается в публикации.

Сийярто: США готовы обсуждать отмену вредящих Венгрии санкций против России
Сийярто: США готовы обсуждать отмену вредящих Венгрии санкций против России

Ранее Life.ru сообщал, что Венгрия на встрече послов ЕС заблокировала проект военной помощи Киеву. Будапешт отклонил проект документа, включающий положения о гарантиях безопасности, которые международное сообщество может предложить Киеву. Кроме того, страна планирует воспрепятствовать быстрому принятию решения по продлению санкций против российских физических и юридических лиц.

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Shutterstock / FOTODOM / Anna Linda Knoll

Александра Мышляева
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