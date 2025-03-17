Бывший завод Hyundai в Петербурге начал выпускать кроссоверы Jaecoo

Кроссоверы китайской марки Jaecoo начали выпускаться на ранее функционировавшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Как пишет специализированный Telegram-канал AutoRun SPb, автомобили, произведённые на этом заводе, уже находятся на одной из центральных парковок предприятия.

Также завод Toyota в Шушарах, который не работает уже три года, начал искать новых работников. В 2023 году японская компания продала предприятие ФГУП «НАМИ». Несмотря на то что завод Aurus до сих пор не возобновил свою работу, компания начала процесс набора сотрудников, что может свидетельствовать о планах по запуску производства.