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17 марта, 17:21

Бывший завод Hyundai в Петербурге начал выпускать кроссоверы Jaecoo

Кроссоверы китайской марки Jaecoo начали выпускаться на ранее функционировавшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Как пишет специализированный Telegram-канал AutoRun SPb, автомобили, произведённые на этом заводе, уже находятся на одной из центральных парковок предприятия.

Бывший завод Hyundai в Петербурге начал выпускать кроссоверы Jaecoo. Фото © Telegram /AutoRun SPb

Бывший завод Hyundai в Петербурге начал выпускать кроссоверы Jaecoo. Фото © Telegram /AutoRun SPb

Информация о начале сборки китайского кроссовера Jaecoo J7 (бренд Jaecoo принадлежит холдингу Chery) на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге появилась в ноябре 2024 года.

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Также завод Toyota в Шушарах, который не работает уже три года, начал искать новых работников. В 2023 году японская компания продала предприятие ФГУП «НАМИ». Несмотря на то что завод Aurus до сих пор не возобновил свою работу, компания начала процесс набора сотрудников, что может свидетельствовать о планах по запуску производства.

Обложка ©

Jaecoo.ru

Александра Мышляева
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