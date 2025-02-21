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Регион
21 февраля, 13:29

В Hyundai опровергли сообщения о возможном возвращении в Россию

Компания Hyundai Motor опровергла сообщения о возможном возвращении в Россию. Об этом со ссылкой на заявление корейской компании сообщает РИА «Новости».

Возвращение автопроизводителя на российский рынок связано с изменениями в глобальной геополитической обстановке. Если боевые действия на Украине прекратятся, южнокорейская компания может воспользоваться двухлетним правом на обратный выкуп завода в Санкт-Петербурге, где в настоящее время производятся автомобили под маркой Solaris (сделка по продаже была завершена в январе 2024 года, и у Hyundai остаётся менее года для выкупа). Однако в компании опровергли эти слухи, подчеркнув, что никаких действий в этом направлении не предпринимается.

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Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что на фоне недавнего разговора Путина и Трампа Hyundai собирается вернуться в Россию. Однако позже стало известно, что в компании испытывают опасения по поводу возможных американских санкций и поэтому не спешат возвращаться на российский рынок.

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Shutterstock / FOTODOM / haryanta.p

Александра Мышляева
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