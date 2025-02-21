В Hyundai опровергли сообщения о возможном возвращении в Россию

Возвращение автопроизводителя на российский рынок связано с изменениями в глобальной геополитической обстановке. Если боевые действия на Украине прекратятся, южнокорейская компания может воспользоваться двухлетним правом на обратный выкуп завода в Санкт-Петербурге, где в настоящее время производятся автомобили под маркой Solaris (сделка по продаже была завершена в январе 2024 года, и у Hyundai остаётся менее года для выкупа). Однако в компании опровергли эти слухи, подчеркнув, что никаких действий в этом направлении не предпринимается.