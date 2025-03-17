Эксперимент по сдаче ГИА-2025 могут сократить до трёх регионов

Список регионов, которые примут участие в эксперименте по изменению порядка проведения государственной итоговой аттестации (ГИА-9) в 2025 году, может быть сокращён до трёх субъектов РФ — Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Эксперимент предполагает, что выпускники 9-х классов, поступающие в колледжи, будут сдавать экзамены только по двум обязательным предметам — русскому языку и математике, вместо четырёх, как это предусмотрено сейчас. Изначально планировалось, что в эксперименте примут участие пять регионов, но позже список расширили до 12 субъектов. Однако ко второму чтению законопроекта было решено сократить число участников до трёх регионов, соответствующих критериям готовности, определённым правительством.

Володин подчеркнул, что концепция законопроекта остается неизменной, а выбор Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области позволит провести эксперимент репрезентативно. Законопроект планируется рассмотреть в третьем чтении на пленарном заседании Госдумы 18 марта.