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17 марта, 18:18

Новый премьер Канады Карни пригласил Зеленского на саммит G7

Глава киевского режима Владимир Зеленский получил приглашение на саммит «Большой семерки» (G7) от премьер-министра Канады Марка Карни. Об этом сообщает France 24.

Саммит запланирован на июнь 2025 года и пройдет в канадской провинции Альберта, расположенной на западе страны.

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Телеканал, ссылаясь на официального представителя канадского правительства, отметил, что Карни в выходные провёл телефонный разговор с Зеленским. Однако подробности их беседы не раскрыты.

Отметим, что на 51-м саммите G7 будут представители Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США. Также в нём примут участие Урсула фон Дер Ляйен и Антониу Кошта, которые будут представлять Евросоюз.

Ранее новый премьер-министр Канады Марк Карни призвал Россию начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. При этом он заверил, что страна продолжит оказывать военную поддержку Киеву.

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kmu.gov.ua

Лия Мурадьян
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