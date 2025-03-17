Глава киевского режима Владимир Зеленский получил приглашение на саммит «Большой семерки» (G7) от премьер-министра Канады Марка Карни. Об этом сообщает France 24.

Саммит запланирован на июнь 2025 года и пройдет в канадской провинции Альберта, расположенной на западе страны.

Телеканал, ссылаясь на официального представителя канадского правительства, отметил, что Карни в выходные провёл телефонный разговор с Зеленским. Однако подробности их беседы не раскрыты.

Отметим, что на 51-м саммите G7 будут представители Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США. Также в нём примут участие Урсула фон Дер Ляйен и Антониу Кошта, которые будут представлять Евросоюз.