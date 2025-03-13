Канада объявила о введении 25-процентных пошлин на товары из США

Канада введёт 25% пошлины на импорт из США, оцениваемый примерно в $20 млрд. Меры начинают действовать с 13 марта, заявил министр финансов страны Доминик Леблан.

«Правительство Канады, следуя подходу «доллар за доллар», введёт с полуночи, завтра, 13 марта 2025 года (7:00 мск 13 марта — Прим. Life.ru), 25% ответные пошлины на дополнительные 29,8 миллиарда канадских долларов импорта из Соединённых Штатов», — сказал он.

Под действие пошлин попадут стальная продукция, алюминиевые изделия, а также другие товары. Министр также сообщил, что канадская делегация отправится в Вашингтон для переговоров с американскими коллегами, чтобы обсудить урегулирование существующих торговых споров.