ИИ за два дня решил задачу, над которой биологи бились 10 лет

Ученые из Имперского колледжа Лондона в течение десяти лет исследовали механизмы, с помощью которых один тип супербактерии приобретает способность заражать различные виды бактерий. Однако новый инструмент искусственного интеллекта (ИИ) от Google смог решить эту задачу всего за два дня. Результаты исследования были опубликованы на сервере препринтов bioRxiv.

Исследование было посвящено проблеме устойчивости бактерий к антибиотикам, которая представляет серьёзную угрозу для здоровья людей во всем мире. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в 2019 году от инфекций, вызванных такими супербактериями, погибли не менее 1,27 миллиона человек.

Учёные изучали индуцируемые фагами хромосомные острова, формирующие капсид (cf-PICIs) — вирусы, которые поражают бактерии. Исследователи подтвердили гипотезу о том, что они могут заимствовать «хвосты» у других вирусов для внедрения своего генома в бактериальные клетки.

Когда эксперты были близки к завершению работы, они решили проверить, как быстро ИИ справится с их задачей. Используя инструмент от Google, люди науки получили тот же результат всего за два дня. Учёные были поражены скоростью работы ИИ и даже связались с компанией, чтобы уточнить, не имел ли алгоритм доступа к их данным. Оказалось, что ИИ самостоятельно проанализировал доступную информацию и предложил гипотезу.

Тиаго Диас да Коста, преподаватель бактериального патогенеза в Имперском колледже, отметил, что такие инструменты могут значительно ускорить научные открытия, помогая учёным преодолевать «тупиковые ситуации». Это исследование демонстрирует потенциал ИИ в ускорении научных процессов и решении сложных задач.