Солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) открыли огонь по жителям населённого пункта Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР), расстреляв семью из пяти человек. Об этом сообщил эвакуированный местный житель по имени Александр.

«Когда город ещё был занят ВСУ, в конце октября происходил беспредел. Расстреливали мирное население. 24 октября по улице Кучуринской, дом 30, расстреляли семью из пяти человек», — рассказал мужчина в беседе с ТАСС.

Он сообщил, что украинские солдаты убили троих человек, которые задали им вопрос: «Когда вы уйдёте?» Также, по словам Александра, боевики вражеской армии изнасиловали женщину, проживающую на улице Гоголя, после чего расстреляли её вместе с мужем.