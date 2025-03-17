Житель Селидова рассказал о расстреле семьи из пяти человек солдатами ВСУ
Солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) открыли огонь по жителям населённого пункта Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР), расстреляв семью из пяти человек. Об этом сообщил эвакуированный местный житель по имени Александр.
«Когда город ещё был занят ВСУ, в конце октября происходил беспредел. Расстреливали мирное население. 24 октября по улице Кучуринской, дом 30, расстреляли семью из пяти человек», — рассказал мужчина в беседе с ТАСС.
Он сообщил, что украинские солдаты убили троих человек, которые задали им вопрос: «Когда вы уйдёте?» Также, по словам Александра, боевики вражеской армии изнасиловали женщину, проживающую на улице Гоголя, после чего расстреляли её вместе с мужем.
Ранее стало известно, что боевики ВСУ использовали захваченных жителей Курской области в качестве оружия против российских военных. Они прикрепляли взрывчатку к гражданским и направляли их к позициям Армии России. Эта подлая схема была быстро разоблачена. Солдаты РФ без труда отличали мирных жителей от бойцов ВСУ, обезвреживали боеприпасы и отправляли жителей в безопасное место.
Пресс-служба Зеленскогго