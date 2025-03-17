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17 марта, 20:42

Житель Селидова рассказал о расстреле семьи из пяти человек солдатами ВСУ

Солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) открыли огонь по жителям населённого пункта Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР), расстреляв семью из пяти человек. Об этом сообщил эвакуированный местный житель по имени Александр.

«Когда город ещё был занят ВСУ, в конце октября происходил беспредел. Расстреливали мирное население. 24 октября по улице Кучуринской, дом 30, расстреляли семью из пяти человек», — рассказал мужчина в беседе с ТАСС.

Он сообщил, что украинские солдаты убили троих человек, которые задали им вопрос: «Когда вы уйдёте?» Также, по словам Александра, боевики вражеской армии изнасиловали женщину, проживающую на улице Гоголя, после чего расстреляли её вместе с мужем.

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Ранее стало известно, что боевики ВСУ использовали захваченных жителей Курской области в качестве оружия против российских военных. Они прикрепляли взрывчатку к гражданским и направляли их к позициям Армии России. Эта подлая схема была быстро разоблачена. Солдаты РФ без труда отличали мирных жителей от бойцов ВСУ, обезвреживали боеприпасы и отправляли жителей в безопасное место.

Обложка ©

Пресс-служба Зеленскогго

Александра Мышляева
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