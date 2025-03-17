Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 18:22

Туристы почти сутки ждут рейса в Шарм-эш-Шейх в аэропорту Домодедово

Туристы уже почти сутки ожидают рейс MS 728 авиакомпании Egypt Air в московском аэропорту Домодедово. Их планировали отправить в Шарм-эш-Шейх ещё в час ночи.

По данным Mash, около 300 пассажиров находились в ожидании вылета, который уже перенесли 5 раз. Утром их разместили в гостиницы, а днём сотрудники авиакомпании сообщили, что регистрация начнётся в 17:00. Однако по прибытии в Домодедово стало известно, что вылет снова откладывается из-за поломки самолёта.

Как стало известно, вылет рейса MS 728 был задержан по техническим причинам, и решение проблемы находится в руках авиационно-технического персонала перевозчика. Вылет теперь запланирован на 22:00 17 марта. С пассажирами работают представители авиакомпании, сообщает представитель аэропорта.

Пассажирский самолёт загорелся в аэропорту Денвера, 178 человек эвакуированы
Пассажирский самолёт загорелся в аэропорту Денвера, 178 человек эвакуированы

Ранее жители Приморья оказались в затруднительном положении на Сахалине из-за снежного бурана. Сильная метель привела к полной остановке работы аэропорта Южно-Сахалинска, который временно прекратил как приём, так и отправку рейсов. Согласно информации от пресс-службы аэропорта, было отменено в общей сложности 14 рейсов.

Обложка ©

freepik

Николь Вербер
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar