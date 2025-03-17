Туристы почти сутки ждут рейса в Шарм-эш-Шейх в аэропорту Домодедово

Туристы уже почти сутки ожидают рейс MS 728 авиакомпании Egypt Air в московском аэропорту Домодедово. Их планировали отправить в Шарм-эш-Шейх ещё в час ночи.

По данным Mash, около 300 пассажиров находились в ожидании вылета, который уже перенесли 5 раз. Утром их разместили в гостиницы, а днём сотрудники авиакомпании сообщили, что регистрация начнётся в 17:00. Однако по прибытии в Домодедово стало известно, что вылет снова откладывается из-за поломки самолёта.

Как стало известно, вылет рейса MS 728 был задержан по техническим причинам, и решение проблемы находится в руках авиационно-технического персонала перевозчика. Вылет теперь запланирован на 22:00 17 марта. С пассажирами работают представители авиакомпании, сообщает представитель аэропорта.