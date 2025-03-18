В МО РФ показали, как солдаты Армии России снесли технику Киева под Сумами

Российские военнослужащие осуществили ракетный удар из комплекса «Искандер» по позициям ВСУ в Сумской области. Об этом сообщило Министерство обороны.

«Расчёт ОТРК «Искандер» атаковал территорию, где сосредоточены живые силы и военная техника 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — уточнили в ведомстве.

«Искандер» разбил технику и боевиков ВСУ в Сумской области. Видео © Telegram / МО РФ

Боевиков ликвидировали в районе населённого пункта Лосевка, который находится в 65 километров северо-западнее города Шостки Сумской области. На кадрах МО РФ видно прицельный огонь по военной технике, которая спрятана в лесу.