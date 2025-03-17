Два мирных жителя тяжело ранены в результате атаки БПЛА ВСУ на Белгород

В результате атаки украинских беспилотников на Белгород и Белгородский район тяжёлые травмы получили два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков уточнил, что обоих пострадавших увезли в городскую больницу № 2 города Белгорода. Раненым оказывают всю необходимую помощь. Кроме этого обломки другого дрона пробили кровлю частного дома в посёлке Комсомольский. Детали происшествия уточняются.

Напомним, во время атаки на Белгород обломки одного из сбитых дронов упали рядом с торговым центром «Атлант Арена», после чего там начался пожар. По словам очевидцев, загорелся фасад ТЦ и туи рядом с входом. По данным СМИ, именно там мужчина получил тяжёлую травму и потерял кисть. Возгорание оперативно потушили.