Трамп указал на критическую стадию переговоров по урегулированию на Украине

Хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что переговорный процесс по разрешению конфликта на Украине вступает в критически важную фазу. Во время своего визита в Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне он сообщил журналистам о предстоящем телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным, который состоится во вторник.

Трамп подчеркнул, что стороны близки к ключевому этапу обсуждений и выразил надежду на достижение соглашений, способствующих разрешению сложной ситуации между Россией и Украиной. Он также отметил, что США нацелены на поиск путей выхода из текущего кризиса.

«Они сделают это», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, уверен ли он, что Москва пойдёт на 30-дневное прекращение огня на Украине.