Гладков уточнил число пострадавших при атаке БПЛА на Белгород
Гладков: Один человек пострадал в Белгороде при атаке БПЛА
Один человек пострадал в результате атаки украинских беспилотников на Белгород. Уточнённую информацию передал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«У 18-летнего мужчины минно-взрывная травма, травматическая ампутация правой руки на уровне предплечья. В настоящее время медики проводят ему операцию, после чего он будет госпитализирован в отделение реанимации», — написал глава региона в телеграм-канале.
Пострадавший находится в тяжёлом состоянии.
Ранее Вячеслав Гладков сообщал о двух пострадавших в Белгороде после падения обломков БПЛА. Всё произошло у ТЦ «Атлант Арена», после чего там начался пожар, который оперативно ликвидировали.