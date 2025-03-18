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Регион
17 марта, 22:09

Гладков уточнил число пострадавших при атаке БПЛА на Белгород

Гладков: Один человек пострадал в Белгороде при атаке БПЛА

Один человек пострадал в результате атаки украинских беспилотников на Белгород. Уточнённую информацию передал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«У 18-летнего мужчины минно-взрывная травма, травматическая ампутация правой руки на уровне предплечья. В настоящее время медики проводят ему операцию, после чего он будет госпитализирован в отделение реанимации», — написал глава региона в телеграм-канале.

Пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

Пожар начался возле ТЦ в Белгороде после падения обломков беспилотника
Пожар начался возле ТЦ в Белгороде после падения обломков беспилотника

Ранее Вячеслав Гладков сообщал о двух пострадавших в Белгороде после падения обломков БПЛА. Всё произошло у ТЦ «Атлант Арена», после чего там начался пожар, который оперативно ликвидировали.

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Артур Лапсаков
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