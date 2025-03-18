Гладков уточнил число пострадавших при атаке БПЛА на Белгород

Один человек пострадал в результате атаки украинских беспилотников на Белгород. Уточнённую информацию передал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«У 18-летнего мужчины минно-взрывная травма, травматическая ампутация правой руки на уровне предплечья. В настоящее время медики проводят ему операцию, после чего он будет госпитализирован в отделение реанимации», — написал глава региона в телеграм-канале.