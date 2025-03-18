Поддерживающей Россию румынской политессе запретили посещать Украину
СБУ запретила въезд на Украину лидеру румынской партии S.O.S. Диане Шошоакэ
Диана Шошоакэ. Обложка © Пресс-служба партии S.O.S
Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну румынскому политику Диане Шошоакэ. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
«СБУ сроком на три года запретила въезд председателю румынской партии «S.O.S. Румыния» Диане Йованович-Шошоакэ», — говорится в сообщении.
По мнению службы безопасности, политик «поддерживает Россию, ставя под сомнение национальный суверенитет Украины».
Ранее Шошоакэ написала открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Глава партии указала, что НАТО и Евросоюз втягивают её страну в конфликт на Украине.