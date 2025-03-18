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17 марта, 23:37

Поддерживающей Россию румынской политессе запретили посещать Украину

СБУ запретила въезд на Украину лидеру румынской партии S.O.S. Диане Шошоакэ

Диана Шошоакэ. Обложка © Пресс-служба партии S.O.S

Диана Шошоакэ. Обложка © Пресс-служба партии S.O.S

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну румынскому политику Диане Шошоакэ. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«СБУ сроком на три года запретила въезд председателю румынской партии «S.O.S. Румыния» Диане Йованович-Шошоакэ», — говорится в сообщении.

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По мнению службы безопасности, политик «поддерживает Россию, ставя под сомнение национальный суверенитет Украины».

Ранее Шошоакэ написала открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Глава партии указала, что НАТО и Евросоюз втягивают её страну в конфликт на Украине.

Лия Мурадьян
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