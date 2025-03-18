Сухость и неприятные ощущения: Врач назвал признаки компьютерного зрительного синдрома

Компьютерный зрительный синдром (КЗС) возникает из-за длительного использования компьютеров и мобильных устройств. Симптомы включают головные боли, сухость глаз и размытость зрения. Врач-офтальмолог Игорь Маляцинский объяснил, что КЗС — это не отдельное заболевание, а совокупность различных проявлений.

«Основные причины возникновения синдрома — длительная работа за экраном, неправильно организованное рабочее место и неадекватное освещение. Кроме того, недостаточная частота моргания и неправильно подобранные средства коррекции зрения также способствуют утомлению глаз, сухости и другим неприятным ощущениям», — приводит комментарий эксперта «Газета.ru».

Симптомы могут варьироваться. Усталость глаз проявляется чувством тяжести после продолжительной работы. Также пациенты жалуются на жжение, размытость и двоение. Часто возникают головные боли, светочувствительность, дискомфорт в шее и плечах.

Для уменьшения симптомов важно следовать простым рекомендациям. Делать перерывы каждые двадцать минут. Смотреть на объект на расстоянии шести метров не менее 20 секунд. Правильно организовать рабочее место: экран должен находиться на уровне глаз или немного ниже, на расстоянии 50–70 см. Обеспечьте комфортное освещение без ярких бликов. Увлажнять глаза с помощью капель. Если симптомы не исчезают, нужно обратиться к офтальмологу.