Трамп заявил о согласовании с РФ деталей финальной сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны согласовали многие детали окончательного соглашения по Украине. Однако, по его словам, ещё требуется сделать немало.

«Завтра утром я буду разговаривать с президентом России Владимиром Путиным о войне на Украине. Многие детали финального соглашения согласованы, но многое ещё остается», — написал он на своей странице в сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что «очень ждёт телефонного разговора с Путиным».