Трамп заявил о согласовании с РФ деталей финальной сделки по Украине
Президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны согласовали многие детали окончательного соглашения по Украине. Однако, по его словам, ещё требуется сделать немало.
«Завтра утром я буду разговаривать с президентом России Владимиром Путиным о войне на Украине. Многие детали финального соглашения согласованы, но многое ещё остается», — написал он на своей странице в сети Truth Social.
Трамп подчеркнул, что «очень ждёт телефонного разговора с Путиным».
Ранее американский лидер заявлял, что переговоры по прекращению конфликта на Украине переходят в критически важную стадию. Президент США выразил надежду, что Москва согласится на 30-дневное прекращение огня.
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