Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 марта, 00:07

Трамп заявил о согласовании с РФ деталей финальной сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны согласовали многие детали окончательного соглашения по Украине. Однако, по его словам, ещё требуется сделать немало.

«Завтра утром я буду разговаривать с президентом России Владимиром Путиным о войне на Украине. Многие детали финального соглашения согласованы, но многое ещё остается», — написал он на своей странице в сети Truth Social.

В Белом доме раскрыли реакцию Трампа, если ему не понравится разговор с Путиным
В Белом доме раскрыли реакцию Трампа, если ему не понравится разговор с Путиным

Трамп подчеркнул, что «очень ждёт телефонного разговора с Путиным».

Ранее американский лидер заявлял, что переговоры по прекращению конфликта на Украине переходят в критически важную стадию. Президент США выразил надежду, что Москва согласится на 30-дневное прекращение огня.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Россия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar