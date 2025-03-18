Кабмин Израиля перенаправил в МИД вопрос о героизации Бандеры на Украине
Официальный представитель правительственного кабинета Израиля Дэвид Менцер передал вопрос о героизации Степана Бандеры на Украине в Министерство иностранных дел страны.
«Я передам ваш вопрос в МИД, который, вероятно, сможет дать более подробный ответ», — приводит комментарий кабмина агентство РИА «Новости».
Менцер также заверил, что журналиста Никиту Кулюхина не отстранят от правительственных брифингов за вопросы об отношении Израиля к восхвалению на Украине сторонников нацистов.
Ранее Кулюхин сообщил, что МИД Израиля ограничил его работу. Это решение приняли после его вопроса главе ведомства Гидеону Саару. Журналист интересовался, может ли Израиль осудить Украину за восхваление пособников нацистов во времена Холокоста.
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