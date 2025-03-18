Кабмин Израиля перенаправил в МИД вопрос о героизации Бандеры на Украине

Официальный представитель правительственного кабинета Израиля Дэвид Менцер передал вопрос о героизации Степана Бандеры на Украине в Министерство иностранных дел страны.

«Я передам ваш вопрос в МИД, который, вероятно, сможет дать более подробный ответ», — приводит комментарий кабмина агентство РИА «Новости».

Менцер также заверил, что журналиста Никиту Кулюхина не отстранят от правительственных брифингов за вопросы об отношении Израиля к восхвалению на Украине сторонников нацистов.