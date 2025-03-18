Силы ПВО сбили за ночь 46 беспилотников над территорией России
Системы противовоздушной обороны России за минувшую ночь ликвидировали 46 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Большая часть дронов была сбита в Белгородской области — 41. По два БПЛА уничтожены над территориями Брянской и Курской областей и один БПЛА — над территорией Орловской области, уточнили в ведомстве.
Напомним, сбитый над Белгородом беспилотник упал возле ТЦ «Атлант Арена», после чего там начался пожар, который оперативно ликвидировали. В результате мужчина получил тяжёлую травму — ему оторвало часть руки. Сейчас он находится в городской больнице.
Telegram / Минобороны России