Силы ПВО сбили за ночь 46 беспилотников над территорией России

Системы противовоздушной обороны России за минувшую ночь ликвидировали 46 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Большая часть дронов была сбита в Белгородской области — 41. По два БПЛА уничтожены над территориями Брянской и Курской областей и один БПЛА — над территорией Орловской области, уточнили в ведомстве.