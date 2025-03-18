В приморском селе мужчина жестоко избил соседского кота на глазах у детей

В Приморье разразился скандал, потрясший общественность: житель села Каменушка жестоко избил соседского кота на глазах у своих маленьких детей. Ужасающее видео с камер наблюдения быстро распространилось по социальным сетям. Возбуждено уголовное дело, сообщает МВД по региону.

На записи видно, как мужчина прижимает кота одной ногой к земле, а другой наносит животному жестокие удары. Но этого ему показалось недостаточно, и он продолжил избивать бедное существо. Всё это происходило на глазах у двух испуганных детей.

Житель села в Приморье жестоко избил соседского кота. Видео © VK / Приморье | Онлайн

Хозяин кота породы курильский бобтейл обнаружил питомца в мусорном баке и немедленно отвёз его в ветеринарную клинику, где ему оказали необходимую помощь и провели операцию. Расследование начато по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Мужчина может быть приговорён к лишению свободы сроком до пяти лет.