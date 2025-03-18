В приморском селе мужчина жестоко избил соседского кота на глазах у детей
В Приморье возбудили дело после избиения кота мужчиной на глазах у детей
В Приморье разразился скандал, потрясший общественность: житель села Каменушка жестоко избил соседского кота на глазах у своих маленьких детей. Ужасающее видео с камер наблюдения быстро распространилось по социальным сетям. Возбуждено уголовное дело, сообщает МВД по региону.
На записи видно, как мужчина прижимает кота одной ногой к земле, а другой наносит животному жестокие удары. Но этого ему показалось недостаточно, и он продолжил избивать бедное существо. Всё это происходило на глазах у двух испуганных детей.
Житель села в Приморье жестоко избил соседского кота. Видео © VK / Приморье | Онлайн
Хозяин кота породы курильский бобтейл обнаружил питомца в мусорном баке и немедленно отвёз его в ветеринарную клинику, где ему оказали необходимую помощь и провели операцию. Расследование начато по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Мужчина может быть приговорён к лишению свободы сроком до пяти лет.
Ранее Life.ru рассказывал об ещё одном несчастном животном. Житель Петропавловска-Камчатского поймал пса на улице, заволок в квартиру и пытался зарезать, чтобы съесть. Спасти собаку смогла вовремя подоспевшая соседка.
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