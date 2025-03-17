Композитор обстрелял дом фронтмена Otto Dix в Петербурге из-за смерти кота
Бывший композитор группы Otto Dix в Санкт-Петербурге обстрелял из пистолета окна дома фронтмена коллектива. Как выяснил Mash на Мойке, неадекват был близким другом барабанщика из группы INTERIO, который осенью убил и расчленил свою девушку.
Композитор расстрелял окна экс-начальника. Видео © Telegram / Mash на Мойке
Как рассказал Михаил, известный как Михаэль Драу, его преследователь (также Михаил) работал композитором в группе четыре года, но из-за злоупотребления наркотиками и срывов концертов был вынужден принудительно покинуть коллектив. В ответ на это он опубликовал незавершённый альбом Otto Dix, за что получил иск и судебное решение о выплате 130 тысяч рублей.
После этого композитор создал свой проект, куда пригласил людей с похожими интересами, среди которых оказался жестокий убийца, расчленивший свою 21-летнюю возлюбленную. Михаил продолжал мстить своему бывшему начальнику, и в 2023 году попытался сломать дверь квартиры, а недавно пришёл к нему с оружием и начал стрелять по окнам. Всё это снимала его спутница. После стрельбы он проник в подъезд, сломал замок и исчез.
По словам фронтмена Otto Dix, поведение композитора стало особенно агрессивным после смерти его кота, что привело к срыву. Михаил уже обратился в полицию. Стрелок на вопросы СМИ не ответил.
Напомним, в сентябре петербуржец-рокер расчленил девушку и растворил тело в бочке с кислотой. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Life.ru узнал, что в порыве злости Михаил Сафонов зверски изрезал 21-летнюю жертву, после слил кровь и залил останки кислотой. О случившемся он рассказал экс-супруге.