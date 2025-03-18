Преследуемая властями Литвы политактивистка просит отпустить её в Москву на 9 Мая

Активистка из Литвы Эрика Швенчёнене, которая вместе с семьёй подверглась репрессиям из-за политических взглядов и общественной деятельности, просит суд разрешить ей посетить Москву 9 Мая. Женщина мечтает поучаствовать в праздничном шествии в честь Дня Победы.

«Я хочу сказать всему русскому, белорусскому, латвийскому [народу], всем странам, которые победили фашизм, что сейчас мы тоже должны быть едины. Обязательно. Чтобы фашизм не поднял голову, чтобы не ущемляли прав ни одного языка, ни одного народа», — подчеркнула Швенчёнене.

Она отметила в беседе с газетой «Известия», что власти Литвы не хотят выпускать её из страны, потому что опасаются, мол, она не вернётся обратно из России. Тем не менее активистка заверила, что не собирается бросать родных, которые остаются в прибалтийской республике. Суд должен вынести решение по её обращению 3 апреля — женщина продолжает бороться.