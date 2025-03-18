Украинские военные массово убивают мирное население в Харьковской области, отступая вглубь своих территории под натиском российских войск. Как сообщил ТАСС глава Харьковской администрации Виталий Ганчев, ВС РФ нашли уже несколько стихийных могил, куда ВСУ сбросили тела убитых гражданских.

«Пока три захоронения, где нашли 17 мирных жителей. Но будут найдены и другие, потому что по мере продвижения наших войск, в агонии проигрышей на линии фронта боевики устраивают серьёзный беспредел в отношении мирного населения. Я уверен, что это не последнее захоронение на территории Харьковской области, и не только Харьковской», — отметил Ганчев.

Он добавил, что солдаты ВСУ ведут беспорядочный огонь по домам мирного населения, покидая населённые пункты и опасаясь прихода ВС РФ. Цель противника — нанести максимальный урон и не оставить свидетелей своих зверств, продолжил Ганчев. Он подчеркнул, что российская сторона будет расследовать каждое убийство.