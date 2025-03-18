Пять россиян арестованы за «распил‎» 238 млн при закупке противогазов для Ленобласти

В Санкт-Петербурге заключили под стражу пять человек, чьи фамилии фигурируют в деле о хищении более 238 млн рублей, выделенных из бюджета на закупку противогазов, предназначавшихся для нужд гражданской обороны в Ленинградской области. Решение вынес Октябрьский районный суд Северной столицы, сообщает объединённая пресс-служба судов города.

«Суд вынес постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Сайфулина, Василия Ажойчика, Виталия Маркова, Олега Дмитриева и Сергея Зиновьева, обвиняемых и подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Срок меры — 1 месяц и 27 суток (до 11-12 мая 2025 года, в зависимости от даты задержания)», — утиочнила пресс-служба.

Следователи рассказали, что с сентября 2023 по октябрь 2024 года ГКУ Ленинградской области, во главе которого находился Сайфулин, договорилось с коммерческими организациями о поставках противогазов для гражданской обороны. Стороны подписали всего шесть таких контрактов. Однако фигуранты знали, что эту экипировку нельзя было использовать для индивидуальной защиты, поскольку она не соответствовала по качеству нормам, прописанным в эксплуатационной документации и в договорах. Их даже на товарный рынок РФ не пропустили из-за недочётов.

За всё это негодное снаряжение поставщики получили около 238 миллионов рублей, которые потом между собой «попилили» фигуранты. Речь идёт о компаниях ООО «Каскад», которой руководят Марков И Дмитриев, и ООО «Таганай АВМ», главой которой является Ажойчик, а его заместителем на этом посту — Зиновьев.