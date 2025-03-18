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Регион
18 марта, 07:49

Песков пролил свет на вопрос о публикации деклараций о доходах чиновников

В этом году указаний о публикации деклараций о доходах чиновников не будет, однако проверки их соблюдения будут проводиться строго. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву.

Видео © Telegram / «Юнашев LIVE»

«Декларации ещё не сдали, но все сдадут. У нас очень строгие правила на этот счёт», — уточнил представитель Кремля.

Напомним, что в 2023 году законодатели поддержали поправку, согласно которой информация о доходах, расходах и имуществе депутатов Госдумы и сенаторов будет публиковаться без персональных данных. В Кремле объяснили это «спецификой СВО».

Песков ответил на вопрос, опубликуют ли декларацию о доходах Путина
Песков ответил на вопрос, опубликуют ли декларацию о доходах Путина
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Александр Юнашев
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