Песков пролил свет на вопрос о публикации деклараций о доходах чиновников

В этом году указаний о публикации деклараций о доходах чиновников не будет, однако проверки их соблюдения будут проводиться строго. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву.

«Декларации ещё не сдали, но все сдадут. У нас очень строгие правила на этот счёт», — уточнил представитель Кремля.