Песков пролил свет на вопрос о публикации деклараций о доходах чиновников
В этом году указаний о публикации деклараций о доходах чиновников не будет, однако проверки их соблюдения будут проводиться строго. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву.
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«Декларации ещё не сдали, но все сдадут. У нас очень строгие правила на этот счёт», — уточнил представитель Кремля.
Напомним, что в 2023 году законодатели поддержали поправку, согласно которой информация о доходах, расходах и имуществе депутатов Госдумы и сенаторов будет публиковаться без персональных данных. В Кремле объяснили это «спецификой СВО».
Life.ru