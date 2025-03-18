Чихать хотели: Россияне страдают от раннего проявления симптомов аллергии, и будет только хуже

В беседе с нашими коллегами из «SHOT Проверки» специалисты-аллергологи отметили, что столкнулись с неожиданным наплывом пациентов ещё в феврале. Тёплая и малоснежная зима способствовала обострению первого аллергена — плесневелого грибка. Затем, в начале весны, начали цвести ольха и орешник — в сухую и солнечную погоду пыльца распространяется гораздо легче. В центральной части России количество обращений с аллергическим ринитом возросло на 50%.