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18 марта, 08:06

Чихать хотели: Россияне страдают от раннего проявления симптомов аллергии, и будет только хуже

Поток пациентов к аллергологам увеличился на 50% в первые недели весны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sagittarius_13

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sagittarius_13

В беседе с нашими коллегами из «SHOT Проверки» специалисты-аллергологи отметили, что столкнулись с неожиданным наплывом пациентов ещё в феврале. Тёплая и малоснежная зима способствовала обострению первого аллергена — плесневелого грибка. Затем, в начале весны, начали цвести ольха и орешник — в сухую и солнечную погоду пыльца распространяется гораздо легче. В центральной части России количество обращений с аллергическим ринитом возросло на 50%.

Прогнозы врачей не радуют: весенние аллергии ожидаются тяжёлыми. Из-за нарушенного погодного цикла (в среднюю полосу России вновь пришло похолодание) некоторые кустарники зацветут позже, что совпадёт с периодом цветения берёзы. В результате возможна аллергическая «комбинация».

Тест: Аллергик без ошибок вспомнит, как цветут эти 7 деревьев, а вы? Узнайте врага в лицо!
Тест: Аллергик без ошибок вспомнит, как цветут эти 7 деревьев, а вы? Узнайте врага в лицо!

Ранее Life.ru рассказывал о трёх простых действиях, которые спасут от аллергии весной. Сначала определяется истинная причина реакции организма, затем изучается календарь пыления. После этого пациент консультируется с лечащим врачом для разработки плана лечения.

Марина Фещенко
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