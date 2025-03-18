Конон Огородник: Россиянам рассказали о приметах на 18 марта

Ежегодно 18 марта православные христиане чествуют мученика Конона Мандонского, жившего в III веке. А на Руси в этот день было принято отмечать народный праздник в честь Конона Огородника, который считался покровителя земледельцев. Об этом в беседе с 360.ru рассказала профессор РЭУ имени Плеханова Наталия Фоминых.

По её словам, Конон у наших предков ассоциировался с плодородием и изобилием. Ему молились, чтобы получить богатый урожай. Поэтому 18 марта крестьяне начинали готовить огороды к посадкам. С этим днём было связано множество важных примет.

Так, ясная и тёплая погода 18 марта предвещает жаркое и сухое лето, в то время как пасмурный день или дождь указывают на дожди. Прилёт грачей и их гнездование свидетельствуют о ранней весне. А если на Конона ещё лежит снег, то он быстро растает, подготавливая землю к посадке. Кроме того, сильный ветер в этот день предвещает бурное лето с частыми грозами.