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12 марта, 15:42

От штрафа до изъятия: Дачникам напомнили об ответственности за сорняки

Сенатор Епифанова: Дачникам за захламлённый участок грозит штраф и изъятие земли

С марта 2025 российским дачникам за захламлённый участок грозит штраф и изъятие земли, предупредила член Совета Федерации РФ, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова. Согласно новому закону, собственникам даётся три года, чтобы привести территорию в надлежащий вид, отметила собеседница aif.ru.

В частности, за этот период владельцы участков должны построить жилой дом или посадить плодовые культуры. Кроме того, необходимо убрать с территории дачи мусор и сорняки.

«Несоблюдение этого требования может привести к штрафам в размере до 50 тысяч рублей или изъятию земли. Если участок не освоен (захламлён, зарос сорняками и т.д.), после предупреждения и истечения 6 месяцев на устранение нарушений он может быть изъят через суд», — подчеркнула сенатор.

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Напомним, с 1 марта для владельцев земельных участков будет введён срок в три года, чтобы убрать мусор и избавиться от высоких сорняков. Ранее дачникам рассказали, какой штраф может грозить за неосвоение земельного участка.

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pixabay / ZEBULON72

Борис Эльфанд
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