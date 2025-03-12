От штрафа до изъятия: Дачникам напомнили об ответственности за сорняки

С марта 2025 российским дачникам за захламлённый участок грозит штраф и изъятие земли, предупредила член Совета Федерации РФ, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова. Согласно новому закону, собственникам даётся три года, чтобы привести территорию в надлежащий вид, отметила собеседница aif.ru.

В частности, за этот период владельцы участков должны построить жилой дом или посадить плодовые культуры. Кроме того, необходимо убрать с территории дачи мусор и сорняки.

«Несоблюдение этого требования может привести к штрафам в размере до 50 тысяч рублей или изъятию земли. Если участок не освоен (захламлён, зарос сорняками и т.д.), после предупреждения и истечения 6 месяцев на устранение нарушений он может быть изъят через суд», — подчеркнула сенатор.