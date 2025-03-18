Попытка ВСУ на танках прорвать границу под Белгородом может быть «разведкой» перед наступом

Попытка подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) прорваться в Белгородскую область в районе населённых пунктов Демидовка, Прилесье и Графовка предпринята с целью растянуть российские силы. Замыслы врага раскрыл в Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка, освещающий события в регионе и ход специальной военной операции.

«После разгрома под Суджей противнику, чтобы избежать концентрированных ударов по своим позициям, надо кровь из носу растянуть наши силы на участке. Вероятно, именно с этой целью сегодня утром противник предпринял атаку в районе Демидовка — Графовка. Здесь с самого утра противник силами до роты под прикрытием танков предпринял атаку», – пишет военкор.

Он подтвердил, что попытка прорыва ВСУ в Белгородскую область захлебнулась. Но блогер не исключил, что утреннее боестолкновение может быть «разведкой перед более решительными действиями» украинских войск. Но он уверен, что при любом раскладе никаких серьёзных прорывов ВСУ здесь осуществить не удастся, поскольку у приграничья размещены крупные подразделения Армии России.

«Это не август 2024-го. Сейчас здесь у нас крупные силы, которые в любом случае дадут врагу отпор. Думаю, главная задача у противника — сорвать атакой наши планы на участке», — добавил Подоляка.