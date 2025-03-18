В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Федеральному Собранию

Напоминаем, что в 2024 году президент выступил с Посланием к Федеральному Собранию в конце февраля. В своём обращении он затронул целый ряд как внутренних, так и международных вопросов, а также представил несколько новых национальных проектов. В этом году пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пока не озвучил точную дату послания, но отметил, что подготовка к данному мероприятию идёт по заранее намеченному плану. Кроме того, в Кремле ответили на вопрос о связи между переговорами с США и Посланием Федеральному Собранию, отметив, что иногда оно включает подробный международный аспект, а иногда — нет, однако в основном это событие имеет внутриполитический характер.