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18 марта, 09:15

В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Федеральному Собранию

Песков: Дата послания Путина Федеральному Собранию ещё не определена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что дата обращения российского лидера Владимира Путина к Федеральному Собранию ещё не установлена.

«Пока дата послания не определена. Как только она будет определена, мы вас проинформируем», — уточнил представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Опубликован список поручений Путина по итогам Послания Федеральному собранию
Опубликован список поручений Путина по итогам Послания Федеральному собранию

Напоминаем, что в 2024 году президент выступил с Посланием к Федеральному Собранию в конце февраля. В своём обращении он затронул целый ряд как внутренних, так и международных вопросов, а также представил несколько новых национальных проектов. В этом году пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пока не озвучил точную дату послания, но отметил, что подготовка к данному мероприятию идёт по заранее намеченному плану. Кроме того, в Кремле ответили на вопрос о связи между переговорами с США и Посланием Федеральному Собранию, отметив, что иногда оно включает подробный международный аспект, а иногда — нет, однако в основном это событие имеет внутриполитический характер.

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Life.ru

Александр Юнашев
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