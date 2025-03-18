ВСУ атаковали школу в Графовке после неудачного вторжения в Белгородскую область
В результате неудачной попытки украинских войск проникнуть на территорию Белгородской области школа в населённом пункте Графовка подверглась артиллерийскому обстрелу и атаке FPV-дронов. Об этом сообщает SHOT.
Последствия удара ВСУ по школе в Графовке. Фото © SHOT
Здание получило значительные повреждения: выбиты почти все окна, а первый и второй этажи разрушены. К счастью, в момент атаки в школе никого не было.
Последствия удара ВСУ по школе в Графовке. Фото © SHOT
Ранее сообщалось, что ВСУ попытались реабилитироваться за провал на Курской земле с помощью нового вторжения на территорию РФ – противник выбрал Белгородскую область. Российские войска были подготовлены к защите и нанесли авиационные и артиллерийские удары по врагу. Военные силы Украины были оттеснены при попытке прорыва в окрестностях населённых пунктов Прилесье и Графовка.
SHOT