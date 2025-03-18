ВСУ атаковали школу в Графовке после неудачного вторжения в Белгородскую область

В результате неудачной попытки украинских войск проникнуть на территорию Белгородской области школа в населённом пункте Графовка подверглась артиллерийскому обстрелу и атаке FPV-дронов. Об этом сообщает SHOT.

Последствия удара ВСУ по школе в Графовке. Фото © SHOT

Здание получило значительные повреждения: выбиты почти все окна, а первый и второй этажи разрушены. К счастью, в момент атаки в школе никого не было.

Последствия удара ВСУ по школе в Графовке. Фото © SHOT