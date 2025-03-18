Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 марта, 09:23

ВСУ атаковали школу в Графовке после неудачного вторжения в Белгородскую область

В результате неудачной попытки украинских войск проникнуть на территорию Белгородской области школа в населённом пункте Графовка подверглась артиллерийскому обстрелу и атаке FPV-дронов. Об этом сообщает SHOT.

Последствия удара ВСУ по школе в Графовке. Фото © SHOT

Последствия удара ВСУ по школе в Графовке. Фото © SHOT

Здание получило значительные повреждения: выбиты почти все окна, а первый и второй этажи разрушены. К счастью, в момент атаки в школе никого не было.

Последствия удара ВСУ по школе в Графовке. Фото © SHOT

Последствия удара ВСУ по школе в Графовке. Фото © SHOT

С фронта доложили о ситуации в Белгородской области после попытки вторжения ВСУ
С фронта доложили о ситуации в Белгородской области после попытки вторжения ВСУ

Ранее сообщалось, что ВСУ попытались реабилитироваться за провал на Курской земле с помощью нового вторжения на территорию РФ – противник выбрал Белгородскую область. Российские войска были подготовлены к защите и нанесли авиационные и артиллерийские удары по врагу. Военные силы Украины были оттеснены при попытке прорыва в окрестностях населённых пунктов Прилесье и Графовка.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • Только на Life
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar