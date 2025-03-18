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Регион
18 марта, 11:11

Таинственная пена убивает рыб и вызывает аллергию у сёрфингистов на пляжах Австралии

9news: От загадочной пены на пляжах Австралии пострадали более 100 сёрфингистов

Более 100 сёрфингистов и отдыхающих на пляжах Уэйтпинга и Парсонс в Австралии пострадали из-за пены неизвестного происхождения, появившейся на побережье. Люди жаловались на зуд в глазах, ухудшение зрения, кашель и затруднённое дыхание, что напоминает симптомы аллергической реакции. Об этом сообщает телеканал 9news.

«На пляже было много жёлтой пены и тёмно-зелёные полосы прилива. А потом в воскресенье, собирая образцы воды, я заметил множество разных видов погибших рыб, в том числе несколько морских драконов», — рассказал изданию серфингист Энтони Роуланд.

Представитель Управления по охране окружающей среды (EPA) Австралии предположил, что причиной появления пены могло стать цветение водорослей, вызванное тёплой погодой, высокой температурой воды и штилем.

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Накануне Life.ru сообщал, что в Каспийске, в республике Дагестан, нашли мёртвых пеликанов. Точная причина смерти перелётных птиц выясняется, однако некоторые эксперты уже высказывают предположение, что причиной их гибели мог стать лёд, слишком долго сковывавший поверхность водоёмов и помешавший пеликанам добыть пищу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / manpeppe

Юрий Лысенко
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