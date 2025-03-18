Раскрыты подробности убийства ВСУ двух женщин в курском приграничье

Следователи Следственного Комитета (СК) РФ выявили ещё два убийства женщин в Суджанском районе в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

СК работает в Курской области, где ВСУ убили мирных жителей. Видео © VK / Следственный комитет Российской Федерации

«В рамках уголовного дела о террористическом акте установлено, что в августе 2024 года украинские военнослужащие, незаконно вторгшиеся на территорию России, целенаправленно обстреляли два гражданских автомобиля», — указано в сообщении.

В машинах находилась семья, пытавшаяся уехать из Куриловки под Суджей. В результате атаки погибла беременная.

Специалисты установили факт убийства ещё одной женщины в селе Погребки в феврале 2025 года. ВСУ обнаружили в подвальном помещении пожилую семейную пару и бросили в подвал гранату, взрыв которой ранил их. В дальнейшем женщину расстреляли на глазах мужа. В ведомстве уточнили, что в настоящее время проводятся следственные действия, которые направлены на опознание потерпевшей.

Также в ходе беседы с местными жителями следователи выяснили, что украинские военные открыли огонь по гражданскому автомобилю, на котором люди покинуть село Казачья Локня. При обстреле пострадал один человек. В СК добавили, что бойцы ВСУ, причастные к этим преступлениям, понесут ответственность за содеянное.