Тушил окурки и отрезал ухо: Соседи рассказали об изверге, покалечившем малыша на Алтае

В Республике Алтай следователи изучают обстоятельства уголовного дела по статье «Истязание несовершеннолетнего, заведомо находящегося для виновного в беспомощном состоянии». Трагедия произошла 12 марта, когда 22-летний изверг остался один дома с полуторагодовалым сыном свой сожительницы.

По данным kp.ru, пока женщина выпивали с друзьями, мужчина не мог уснуть из-за плача и крика малыша. Тогда он принялся избивать ребёнка и даже тушить об него окурки. В какой-то момент неадекват схватился за нож и отрезал пасынку часть уха.

Односельчане отметили, что издевательства продолжались несколько часов. Когда мать вернулась домой и увидела истерзанного малыша, начала громко ругаться с сожителем. На крик прибежали соседи, которые вызвали скорую и полицию.

«Но он всегда был как зверёнок. Ума-то не было, какой он отец? Мать тоже где-то пьяная была», — рассказала местная жительница.