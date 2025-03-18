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18 марта, 16:39

Тушил окурки и отрезал ухо: Соседи рассказали об изверге, покалечившем малыша на Алтае

На Алтае мужчина часами издевался над сыном своей сожительницы и отрезал ему ухо

В Республике Алтай следователи изучают обстоятельства уголовного дела по статье «Истязание несовершеннолетнего, заведомо находящегося для виновного в беспомощном состоянии». Трагедия произошла 12 марта, когда 22-летний изверг остался один дома с полуторагодовалым сыном свой сожительницы.

По данным kp.ru, пока женщина выпивали с друзьями, мужчина не мог уснуть из-за плача и крика малыша. Тогда он принялся избивать ребёнка и даже тушить об него окурки. В какой-то момент неадекват схватился за нож и отрезал пасынку часть уха.

Односельчане отметили, что издевательства продолжались несколько часов. Когда мать вернулась домой и увидела истерзанного малыша, начала громко ругаться с сожителем. На крик прибежали соседи, которые вызвали скорую и полицию.

«Но он всегда был как зверёнок. Ума-то не было, какой он отец? Мать тоже где-то пьяная была», — рассказала местная жительница.

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Ранее в Краснодаре многодетная мать с любовником насмерть забили годовалого сына. Скорую помощь они вызвали только день спустя и заявили врачам, что мальчик сам упал.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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