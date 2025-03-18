Новак оценил влияние курса рубля на инфляцию

Укрепление рубля положительно сказывается на процессе замедления инфляции в России. Об этом в беседе с представителями прессы на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Наблюдаем, конечно, волатильность. Для экспортёров это, действительно, такой негативный фактор. Тем не менее это играет положительную роль с точки зрения снижения инфляции», — считает он.

Вице-премьер подчеркнул, что курс рубля в России — рыночный, а актуальный баланс складывается таким образом, что импортные показатели ниже, чем были в прошлом году. Кроме того, фиксируется приток иностранного капитала на внутренний рынок. Расчёты по восстановлению импорта при текущей ситуации могут совпасть с прогнозом социально-экономического развития, отметил он. А прогноз Минэкономразвития говорит, что в 2025 году средний курс доллара составит порядка 96,5 рубля, а в 2026 и 2027 годах — 100 и 103,2 руб. соответственно.