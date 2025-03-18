Главу МИД Украины уличили в затягивании времени из-за слов о завершении конфликта в 2025 году
Экс-депутат Рады Олейник: Глава МИД Украины Андрей Сибига тянет время
Глава Министерства иностранных дел Украины (МИД) Андрей Сибига «тянет время», когда говорит, что Киев готов завершить конфликт в 2025 году. Об этом заявил член движения «Другая Украина», бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник.
«Они тянут время, чтобы к концу года у [президента США Дональда] Трампа появились уже другие проблемы», — указал он.
По словам экс-депутата Рады, у республиканца будет достаточно внутренних и внешних проблем, учитывая его слова о присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала, а также растущей в инфляции в США. Олейник в разговоре с РИА «Новости» добавил, что подобным образом Сибига и Владимир Зеленский «тянут резину», дожидаясь ослабления позиция американского лидера. Кроме того, они одновременно пытаются вбить клин в отношения Трампа и его российского коллеги Владимира Путина.
Напомним, ранее Андрей Сибига заявил, что Киев готов завершить конфликт в 2025 году. По его словам, встреча американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии 11 марта дала мирному процессу новый импульс. Причём глава МИД Незалежной подчеркнул, что Украине очень важно, чтобы конфликт не воспринимался как замороженный.
Shutterstock / FOTODOM / Marykor