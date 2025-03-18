Глава Министерства иностранных дел Украины (МИД) Андрей Сибига «тянет время», когда говорит, что Киев готов завершить конфликт в 2025 году. Об этом заявил член движения «Другая Украина», бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

«Они тянут время, чтобы к концу года у [президента США Дональда] Трампа появились уже другие проблемы», — указал он.

По словам экс-депутата Рады, у республиканца будет достаточно внутренних и внешних проблем, учитывая его слова о присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала, а также растущей в инфляции в США. Олейник в разговоре с РИА «Новости» добавил, что подобным образом Сибига и Владимир Зеленский «тянут резину», дожидаясь ослабления позиция американского лидера. Кроме того, они одновременно пытаются вбить клин в отношения Трампа и его российского коллеги Владимира Путина.