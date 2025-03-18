Трамп и Маск созвали элиту на «ужин при свечах» за $1 млн с человека

Президент США Дональд Трамп устроил званый ужин в закрытом формате в своей резиденции во Флориде Мар-а-Лаго, стать участником банкета можно было за 1 миллион долларов. Об этом пишет WIRED и публикует пригласительные билеты, которые рассылались бизнесменам и чиновникам.

«Вы приглашены на ужин при свечах с участием специального гостя — президента Дональда Дж. Трампа, 1 миллион долларов за место», — сказано в тексте.

Мероприятие, если верить изданию, организовано политическим комитетом MAGA Inc. (Make America Great Again Inc.), именно оно проводило предвыборную кампанию Трампа в прошлом году. При этом в пригласительных открытках отдельно оговаривается, что деньги не являются благотворительным взносом. По словам американских журналистов, на ужине присутствовал миллиардер Илон Маск с Шивон Зилис, которая родила ему четверых детей.

Издание WIRED напомнило, что в США давно ходят слухи о возможности «купить» встречу с Трампом. По данным источника, пообщаться с американским лидером тет-а-тет можно за 5 миллионов долларов. Элита со всего мира не против выложить такие деньги за возможность решить свои вопросы через Трампа. В США эти встречи стали называть «горячим билетом».