Трамп и Маск созвали элиту на «ужин при свечах» за $1 млн с человека

Мероприятие, если верить изданию, организовано политическим комитетом MAGA Inc. (Make America Great Again Inc.), именно оно проводило предвыборную кампанию Трампа в прошлом году. При этом в пригласительных открытках отдельно оговаривается, что деньги не являются благотворительным взносом. По словам американских журналистов, на ужине присутствовал миллиардер Илон Маск с Шивон Зилис, которая родила ему четверых детей.