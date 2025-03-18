«Привыкнуть к гравитации»: Врач сделал «расклад на здоровье» космонавтам после 9 месяцев на МКС

В условиях отсутствия гравитации организм человека перестраивается, и довольно сильно. Первое, что начинает терять человек, — это костная масса. Потому что, когда на кость есть нагрузка, она должна вырабатывать вещество — кальций, который наполняет кость. Если нагрузка исчезает, кости постепенно освобождаются от кальция, рассказал Life.ru врач-кардиолог, врач-терапевт, врач функциональной диагностики, к.м.н. Андрей Кондрахин.

«Второе — мышцы. Они также не испытывают колоссальной нагрузки, потому что гравитация отсутствует. Гравитация стимулирует прямохождение, ведь мы ходим прямо, и мышцы постоянно находятся в тонусе. Если мышцы в тонусе, человек выполняет свою нагрузку. Но в условиях космического пространства, где гравитации нет, мышцы теряют этот тонус. Хотя астронавты занимаются спортом на МКС, это всё равно не полностью компенсирует отсутствие гравитации», — рассказал медик.

Следующий момент, по словам эксперта, перераспределение крови. Кровь, как жидкая среда, в основном скапливается в верхней части тела: в головном мозге, лёгких и сердце. Поэтому голова становится полнокровной. Кроме того, сердце, не испытывая необходимости качать кровь из ног, начинает уменьшаться в массе, так как нагрузка на него снижается. Чем дольше человек находится в космосе, тем сильнее изменяется его организм.

Надо сказать, что это закономерная ситуация. У нас есть примеры астронавтов, которые провели в космосе год или даже полтора. Для человеческого организма это возможно, но реабилитация после возвращения на Землю будет дольше. Врач-кардиолог, врач-терапевт, врач функциональной диагностики, к.м.н. Андрей Кондрахин

Он отметил, что в процессе реабилитации самое важное — привыкнуть к гравитации обратно. Чтобы избежать резкого перепада, космонавтов из челноков выносят на руках, сажают и отправляют в специализированные медицинские учреждения. Там постепенно наращивают нагрузку, изменяют питание, добавляют продукты, способствующие кальциевому обмену и улучшающие кровообращение, подчеркнул медик.

«Реабилитация начинается с первых дней. Сначала астронавты лежат, затем постепенно начинают испытывать физические нагрузки. Всё это — сложный комплекс мероприятий, включающий физическую, психологическую и нейропсихологическую реабилитацию. Всё направлено на то, чтобы вернуть тело в нормальное состояние и восстановить его способность выполнять нагрузки», — заключил эксперт.