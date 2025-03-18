Застрявшие на МКС американцы возвращаются на Землю после 9 месяцев в космосе

Астронавты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США, которые застряли на Международной космической станции (МКС), вылетели обратно на Землю. Об этом сообщили в пресс-службе NASA.

В организации уточнили, что космический корабль SpaceX Crew-9, на борту которого находятся астронавты из США Ник Хейг, Бутч Уилмор и Суни Уильямс, а также российский космонавт Александр Горбунов, утром 18 марта успешно отстыковался от станции. Теперь учёные ожидают возвращения экипажа миссии на Землю.