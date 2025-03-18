Застрявшие на МКС американцы возвращаются на Землю после 9 месяцев в космосе
NASA: Застрявшие на МКС астронавты вылетели на Землю
Расстыковка корабля Crew Dragon. Обложка © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос» / Иван Вагнер
Астронавты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США, которые застряли на Международной космической станции (МКС), вылетели обратно на Землю. Об этом сообщили в пресс-службе NASA.
Расстыковка корабля Crew Dragon. Видео © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос» / Иван Вагнер
В организации уточнили, что космический корабль SpaceX Crew-9, на борту которого находятся астронавты из США Ник Хейг, Бутч Уилмор и Суни Уильямс, а также российский космонавт Александр Горбунов, утром 18 марта успешно отстыковался от станции. Теперь учёные ожидают возвращения экипажа миссии на Землю.
Напомним, что в июне 2024 года американский космический корабль Starliner отправился в первый пилотируемый рейс к МКС с двумя астронавтами на борту. Уже до старта были выявлены технические неисправности. Запланированное возвращение космонавтов на Землю в середине июня не состоялось из-за неспособности США осуществить задачу. В декабре NASA объявило, что необходимо дополнительное время на подготовку к запуску нового Crew Dragon, и потому полёт Crew-10 состоится не ранее конца марта 2025 года.