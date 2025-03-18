«Алкоэксперт» рассказал о винной революции в Крыму и главном преимуществе наших вин перед французскими

В Крыму после воссоединения с Россией благодаря большим инвестициям произошла настоящая винная революция. Местные вина находятся на мировом уровне за счёт современных технологий производства, заявил в беседе с Life.ru руководитель аналитической группы «Алкоэксперт» Юрий Юдич.

«Когда присоединился Крым, у нас был так называемый закон о вине. Он очень долго готовился в недрах законодательных властей. Но, когда присоединили Крым, этот закон был тоже в скорости принят. По крайней мере инициатива принятия этого закона произошла здесь, при соединении Крыма», — пояснил он.

Дальше те предприятия, которые находились в Крыму, получили или новых собственников, или дополнительные инвестиции от российского государства для развития, пояснил он.

Здесь произошел ещё один положительный момент. С приходом России стали больше вкладывать деньги в развитие виноделия. До этого, конечно, в упадке находились особенно исторические заводы, крупные предприятия, которые являлись достоянием Советского Союза, достоянием советского наследия. И, конечно, новые предприятия стали появляться при нахождении Крыма в составе России. Юрий Юдич Руководитель аналитической группы «Алкоэксперт»

Эксперт объяснил, что сорта винограда делятся на столовые и на те, что используются в производстве вина. Последние, в свою очередь, делятся на три вида, каждый из которых есть в Крыму и активно используется в местном виноделии:

Коренные или автохтонные сорта винограда — кефесия, кокур белый. Эти сорта по-прежнему выращиваются на территории полуострова и используются в местном виноделии.

Международные сорта, такие как каберне-совиньон, шардоне, алиготе, грузинский сорт саперави. Все они тоже в большом количестве выращиваются в Крыму.

Сорта советской селекции — сорта, полученные в научно-исследовательских институтах виноградарства СССР путём скрещивания различных ветвей виноградных семейств. Это такие сорта, как бастардо магарачский, рубин голодриги и другие.

«Вино несёт в себе особенности терруара. Даже если один и тот же сорт, например каберне-совиньон, выращен в какой-то зоне Франции и из него произведено вино, а затем тот же сорт выращен в каком-то регионе России, то они будут разными. Потому что это разная земля, разное солнце. Совокупность этих условий называется терруаром», — объяснил наш собеседник.

Разные вина любят пробовать из разных мест — и можно сказать только одно: качество у нас сейчас на уровне зарубежных вин и не уступает, уверен он. В том числе и потому, что наше виноделие нового времени более технологичное, более современное.

Мы не тащили за собой ошибки прошлого — и сейчас находимся в самом современном технологическом эшелоне. То есть у нас современное оборудование, очень много хороших заводов с таким оборудованием, которое позволяет производить вина невысокой себестоимости и качественные по своему составу. Юрий Юдич Руководитель аналитической группы «Алкоэксперт»