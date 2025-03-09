В РФ призвали запретить продавать французское вино из-за дерзких угроз Макрона
Глава «ВР» Резяпов: В РФ стоит запретить продавать французское вино
Лидер движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов выступил с предложением ввести пошлины на товары из Франции. Он отметил, что на территории нашей страны следует в первую очередь запретить продажу французского вина. Организация также направила официальное письмо министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову и премьер-министру Михаилу Мишустину.
«Причиной для реакции стали агрессивные заявления французского президента Эммануэля Макрона, который назвал Россию «угрозой Европе», поддержал размещение войск ЕС на территории Украины, высказался против перемирия и объявил о начале переговоров по использованию французского ядерного оружия для защиты Евросоюза. Более того, несмотря на приостановку военного сотрудничества Киева с Вашингтоном, Париж намерен продолжать передавать Украине разведданные», — подчеркнул Резяпов в документе, который оказался в распоряжении NEWS.ru.
Резяпов высказал мнение, что Макрон фактически призвал к созданию европейской армии, независимой от США и обладающей ядерным потенциалом, направленным против РФ. Он охарактеризовал такие заявления как фактическое объявление войны. По его словам, в данный момент на импорт вина в РФ установлен 20%-й тариф для всех стран-экспортёров, однако Франция, открыто показывающая враждебные намерения, не должна иметь такие же условия, как другие государства. Резяпов предложил запретить импорт французских вин как первый шаг в ответ на слова Макрона и подчеркнул, что в РФ достаточно качественных вин, которые могут заменить французскую продукцию.
Напомним, что во время своего обращения к нации Макрон назвал РФ главной угрозой Франции и всему Евросоюзу. Он также заговорил об отправке французских солдат на Украину и распространении «ядерного зонтика» на все страны Евросоюза. В Госдуме такой порыв посчитали агонией перед «политической смертью».
Shutterstock / FOTODOM / Viktoriia Hnatiuk