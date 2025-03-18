В Венгрии уличили еврочиновников в скрытом желании воевать до последнего украинца
Сийярто: Многие страны Евросоюза настроены продолжать конфликт на Украине
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что многие страны Европейского союза склонны поддерживать продолжение конфликта на Украине. Он выразил мнение, что это лишь усугубит ситуацию, приведёт к большему количеству жертв и разрушений.
«Я вижу, что большинство государств — членов ЕС и европейских институтов, Брюссель взяли на себя чёткое обязательство продолжать войну», — сказал он на политологической конференции «Раисина диалог».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что риторика европейских лидеров, которые теперь выступают за прекращение огня на Украине после длительных призывов продолжать военные действия, напоминает движение флюгеров. Это, по его мнению, стало характерной чертой политического истеблишмента ЕС.
Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea