Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 марта, 14:09

В Венгрии уличили еврочиновников в скрытом желании воевать до последнего украинца

Сийярто: Многие страны Евросоюза настроены продолжать конфликт на Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что многие страны Европейского союза склонны поддерживать продолжение конфликта на Украине. Он выразил мнение, что это лишь усугубит ситуацию, приведёт к большему количеству жертв и разрушений.

«Я вижу, что большинство государств — членов ЕС и европейских институтов, Брюссель взяли на себя чёткое обязательство продолжать войну», сказал он на политологической конференции «Раисина диалог».
В Германии сообщили о страхе ЕC из-за разговора Путина и Трампа
В Германии сообщили о страхе ЕC из-за разговора Путина и Трампа

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что риторика европейских лидеров, которые теперь выступают за прекращение огня на Украине после длительных призывов продолжать военные действия, напоминает движение флюгеров. Это, по его мнению, стало характерной чертой политического истеблишмента ЕС.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Венгрия
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar