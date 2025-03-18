В Венгрии уличили еврочиновников в скрытом желании воевать до последнего украинца

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что многие страны Европейского союза склонны поддерживать продолжение конфликта на Украине. Он выразил мнение, что это лишь усугубит ситуацию, приведёт к большему количеству жертв и разрушений.