Риторика лидеров европейских стран, заявляющих о поддержке прекращения огня на Украине после многолетних призывов продолжать боевые действия, напоминает вращение флюгеров. Подобное поведение стало неотъемлемой частью характера политического истеблишмента ЕС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Вы знаете, в европейских городах — в старой Риге, в Таллине — очень популярны флюгеры на крышах. И, видимо, с детства, когда люди видят эти флюгеры, наступает определённая мимикрия. Поэтому флюгерообразное поведение — это, к сожалению, такая неотъемлемая часть поведения европейского политического истеблишмента», — предположил спикер Кремля.