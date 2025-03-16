Флюгеры: Песков провёл параллель между двуличием лидеров ЕС и традициями европейской архитектуры
Песков: Действия европейских политиков можно сравнивать с вращением флюгеров
Риторика лидеров европейских стран, заявляющих о поддержке прекращения огня на Украине после многолетних призывов продолжать боевые действия, напоминает вращение флюгеров. Подобное поведение стало неотъемлемой частью характера политического истеблишмента ЕС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Дмитрий Песков о позиции лидеров ЕС относительно прекращения огня на Украине. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Вы знаете, в европейских городах — в старой Риге, в Таллине — очень популярны флюгеры на крышах. И, видимо, с детства, когда люди видят эти флюгеры, наступает определённая мимикрия. Поэтому флюгерообразное поведение — это, к сожалению, такая неотъемлемая часть поведения европейского политического истеблишмента», — предположил спикер Кремля.
Напомним, что 11 марта украинская сторона выразила готовность ввести режим прекращения огня на 30 дней по требованию Штатов. Глава России Владимир Путин заявил, что в целом положительно относится к этому предложению, при перемирии должны быть продуманы несколько принципиальных моментов. Российский лидер напомнил, что сделка должна стать шагом на пути к прочному миру, а не месячной передышкой для Киева, за время корой ВСУ пополнят ряды и перевооружатся. В Белом доме такую реакцию РФ восприняли с оптимизмом, однако Владимир Зеленский по-прежнему требует от партнёров ввода войск на Украину. В западной прессе предполагают, что Незалежная и ЕС откажутся от прекращения огня, если оно будет учитывать встречные предложения России.
Life.ru