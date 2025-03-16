Британский аналитик Александр Меркурис объяснил, почему предложенный Соединёнными Штатами режим прекращения огня на Украине вызывает у России опасения. Для понимания этого достаточно окунуться в прошлое, отметил он.

«У России есть исторически обоснованные опасения: прошлые прекращения огня не соблюдались. Кроме того, Москва считает, что единственной целью нового прекращения огня будет попытка улучшить положение Киева не фронте», — подчеркнул Меркурис.

Аналитик также отметил два крупных случая, когда договорённости не возымели успеха. Он напомнил о Минских соглашениях, которые Киев даже не собирался соблюдать и использовал лишь для подготовки армии, а также о Стамбульской сделке, сорванной в апреле 2022 года европейскими лидерами.