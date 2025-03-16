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Регион
16 марта, 02:22

В Британии объяснили, почему Россия не доверяет инициативе США о прекращении огня

Аналитик Меркурис: У России есть причины не доверять предложению США о перемирии

Британский аналитик Александр Меркурис объяснил, почему предложенный Соединёнными Штатами режим прекращения огня на Украине вызывает у России опасения. Для понимания этого достаточно окунуться в прошлое, отметил он.

«У России есть исторически обоснованные опасения: прошлые прекращения огня не соблюдались. Кроме того, Москва считает, что единственной целью нового прекращения огня будет попытка улучшить положение Киева не фронте», — подчеркнул Меркурис.

Аналитик также отметил два крупных случая, когда договорённости не возымели успеха. Он напомнил о Минских соглашениях, которые Киев даже не собирался соблюдать и использовал лишь для подготовки армии, а также о Стамбульской сделке, сорванной в апреле 2022 года европейскими лидерами.

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Напомним, 11 марта Киев выразил готовность на 30 суток прекратить огонь по предложению США. Владимир Путин тоже согласился на перемирие, но с нюансами. Глава государства потребовал, чтобы сделка гарантировала долгосрочный мир, так как ВСУ могут воспользоваться этим периодом для перевооружения.

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Life.ru

Тимур Хингеев
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