Глава МИД Украины назвал главную задачу «команды по перемирию»

Главной задачей украинской мониторинговой группы для контроля возможного прекращения огня станет создание на следующей неделе «дорожной карты» по перемирию. Об этом сообщил в беседе с японским телеканалом NHK глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Главной задачей на следующей неделе будет создание дорожной карты, в которой будет описано, как будет осуществляться мониторинг более чем 1300-километровой линии фронта, в том числе с военной точки зрения», — сказал украинский министр.

Сибига считает, что этот момент действительно очень сложный, а потому Незалежная решила привлечь к его решению своих западных партнёров. Дипломат указал, что сейчас требуется разработать «подходящий механизм для управления и мониторинга того, что происходит на передовой». Он допустил, что к делу может быть привлечена международная наблюдательная миссия под «эгидой какого-либо международного учреждения».

Он также в очередной раз подчеркнул, что «ничего об Украине без Украины» решено не будет, поскольку это может нанести вред «территориальной целостности, суверенитету и гарантиям безопасности», которыми, как он считает, всё ещё обладает его страна.