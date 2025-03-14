Сибига: Украина начала готовить мониторинговую группу для контроля перемирия

Киевский режим приступил к созданию мониторинговой группы для контроля возможного прекращения огня. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Мы уже сейчас фактически приступили к формированию национальной команды, которая будет разрабатывать соответствующие алгоритмы действий для надлежащего контроля возможного перемирия», — сказал Сибига украинским журналистам.