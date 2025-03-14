Сибига: Украина начала готовить мониторинговую группу для контроля перемирия
Киевский режим приступил к созданию мониторинговой группы для контроля возможного прекращения огня. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.
«Мы уже сейчас фактически приступили к формированию национальной команды, которая будет разрабатывать соответствующие алгоритмы действий для надлежащего контроля возможного перемирия», — сказал Сибига украинским журналистам.
Министр назвал эту работу чрезвычайно сложным процессом.
Напомним, ранее США предложили России 30-дневное перемирие на Украине. Президент РФ Владимир Путин в ответ высказал намерение переговорить с Дональдом Трампом для обсуждения этой идеи. В частности, российский лидер отметил, что для прекращения огня требуется обсудить особый контроль соблюдения договорённостей. При этом накануне, 13 марта, Москву посетил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Он встретился с российским лидером, через него Путин передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа. Сегодня республиканец заявил, что разговор с Путиным состоялся.
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