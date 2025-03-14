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14 марта, 13:36

Страны G7 поддержали предложение о прекращении огня на Украине

Мелани Жоли: Министры G7 поддержали предложение о прекращении огня на Украине

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сделала важное заявление, сообщив о поддержке инициативы о прекращении огня на Украине, которая была обсуждена на недавней встрече глав внешнеполитических ведомств «семёрки».

Она подчеркнула единство министров G7, которые согласились с предложением США, и теперь ждут ответа Москвы.

«Мяч теперь на стороне России, что касается Украины», — добавила Жоли, намекая на необходимость конструктивного ответа.

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Напомним, ранее Владимир Путин объявил, что РФ согласна на перемирие, но с нюансами. В частности, российский лидер допустил лишь такую сделку, которая привела бы к долгосрочному миру и устранила бы первоначальные причины украинского конфликта. Кроме того, он отметил, что Киев может использовать перемирие на 30 суток для того, чтобы получить дополнительное вооружение или продолжить принудительную мобилизацию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Оксана Попова
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